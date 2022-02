Pogoda. Wiatr uspokoi się dopiero w sobotę wieczorem

Pogoda. Sobota jeszcze ciepła, a w niedzielę już nieco chłodniej.

Wędrówka głębokiego niżu po trajektorii Bałtyk - Estonia - północno-zachodnia Rosja sprawi, że jeszcze w sobotę z kierunków zachodnich nadal docierać do nas będzie ciepłe powietrze znad Atlantyku. Stąd w najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od +4/+6 stopni na północy do +7/+9 na południu. Natomiast w niedzielę, kiedy centrum niżu dotrze nad północno-zachodnią Rosją, to zmieni się cyrkulacja i z północnego-zachodu dmuchnie chłodniejszym powietrzem polarno-morskim. Zatem w niedzielę temperatura spadnie o kilka kresek i odnotujemy od +1/+3 na północy i na zachodzie do +4/+7 na południu i na wschodzie. Oczywiście najzimniej będzie w okolicach Zakopanego, gdzie w ciągu dnia temperatura oscylować będzie zaledwie w okolicach zera. Pamiętajmy również o porywistym i silnym wietrze, który podczas weekendu skutecznie będzie nam obniżał temperaturę odczuwalną. Noc z soboty na niedzielę chłodna z temperaturą z okolic zera (od +1 do -1), z tym że przy gruncie będzie jeszcze o kilka stopni zimniej. Natomiast mróz do -4/-8 spodziewany jest w całym pasie przedgórza.