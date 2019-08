Pogoda we Wrocławiu. Na termometrach nawet 30 stopni. Upalny koniec wakacji

Bardzo ciepło i słonecznie zapowiada się początek tygodnia we Wrocławiu. Początek dnia będzie pochmurny, jednak już po południu słupki rtęci zatrzymają się na 30. kresce.

Jaka będzie dziś pogoda we Wrocławiu?

Poniedziałkowy poranek we Wrocławiu nie będzie należał do pogodnych. Synoptycy prognozują, że nawet do godziny 10 nad miastem będzie unosiło się umiarkowane zachmurzenie. Optymizmem napawa za to prognoza temperatury. Termometry odnotują dziś rano od 19 do 21 st. C.