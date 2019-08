Pogoda. Warszawa skąpana w Słońcu. Po południu będzie bardzo ciepło

We wtorek pogoda zachęci do spacerowania. Dzień będzie słoneczny i ciepły. Termometry odnotują nawet 24 st. C.

Warszawa. Pogoda na wtorek 20 sierpnia

Warszawa. Pogoda na kolejne dni

Pogoda na środę 21 sierpnia: 17-19 st. C, deszcz, prędkość wiatru do 30 km/h.

Pogoda na czwartek 22 sierpnia: 14-23 st. C, niewielkie zachmurzenie, prędkość wiatru do 12 km/h.

Pogoda na piątek 23 sierpnia: 13-25 st. C, niewielkie zachmurzenie, prędkość wiatru do 12 km/h.

Pogoda na sobotę 24 sierpnia: 14-25 st. C, bezchmurnie, prędkość wiatru do 18 km/h.

Pogoda na niedzielę 24 sierpnia: 14-26 st. C, bezchmurnie, prędkość wiatru do 19 km/h.