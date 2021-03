Pogoda wariuje. W weekend ogromne różnice temperatur. Potem eksplozja ciepła

Temperatura będzie mocno zróżnicowana, podzieli Polskę niemal na pół. Najszybciej ochłodzi się na zachodzie kraju. Tam w najcieplejszym momencie dnia będzie jedynie od 8 do 12 stopni. Na północnym zachodzie termometry pokażą zaledwie 5 - 6 stopni C. Przed południem zacznie padać deszcz, który ustąpi dopiero wieczorem. Może wiać dość silny wiatr, nad morze jego prędkość może dochodzić do 70 - 75 km/h.