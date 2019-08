Pogoda w Warszawie. Upał nie da za wygraną. Sprawdź prognozę pogody na wtorek 27 sierpnia

Pogoda w Warszawie przyniesie dziś bardzo wysoką temperaturę. Po południu słupki rtęci zatrzymają się na 30. kresce, a temperatura odczuwalna będzie jeszcze wyższa. Prognozy na ostatni dni wakacji napawają optymizmem.

Jaka będzie dziś pogoda w Warszawie?

Bardzo ciepło będzie dziś od rana. Już o godzinie 7 słupki rtęci przekroczą 20 st. C, a w dalszej części dnia temperatura będzie bardzo szybko rosła. Około godziny 14 termometry odnotują 30 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie nawet 33 st. C. Wtorkowy wieczór również będzie należał do pogodnych i ciepłych. Do godziny 22 temperatura nie powinna spaść poniżej 25 st. C.