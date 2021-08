Pogoda. W piątek ciepło i słonecznie. Na termometrach nawet 30 stopni

Na pozostałym obszarze Polski termometry wskażą nad ranem od 11 st. C w rejonach podgórskich do 16 st. C nam morzem. Na pogodę uważać będą musieli z samego rana kierowcy, ponieważ na północnym wschodzie i w kotlinach Sudeckich może wystąpić krótkotrwała mgła, która ograniczy widoczność nawet do 500 m.