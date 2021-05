Pogoda w czwartek. Na upały jeszcze musimy poczekać. Wiemy, kiedy nadejdą

W poniedziałek 10 maja termometry na obszarze całego kraju mają pokazać ok. 22-24 stopni C. Natomiast na południu i zachodzie nawet 26-27 stopni C. Według obliczeń meteorologów z portalu fanipogody.pl pierwsze upały w Polsce mogą pojawić się już w środę. Wtedy na termometrach w Małopolsce i Podkarpaciu może pojawić się ponad 30 kresek powyżej 0.