Pogoda. Uwaga turyści! Śnieg i oblodzenia w Tatrach

Jak informują synoptycy, w wysokich Tatrach panują trudne warunki. Ostrzegają amatorów górskich wędrówek przed zbyt lekkim ubraniem i apelują o ostrożność.

Pogoda mało wakacyjna

W środę termometry w polskich górach pokażą od 14 do 17 st.C, jednak na szczytach słupki rtęci zatrzymają się na zaledwie 4 kreskach. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny i porywisty. Wysoko w górach może osiągnąć nawet do 80 km/h.

W nocy z środy na czwartek powyżej 2100 m nad poziomem morza przewidywane są kolejne opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od 5 do 8 st.C, a na szczytach Tatr około 1 st. C. W czwartek pogoda będzie podobna - temperatura w dzień osiągnie od 16 do 18 st. C, a w nocy spadnie do 2 st. C.