Pogoda. Upał w ostatnim tygodniu wakacji. Alerty IMGW dla kilkunastu województw

Pogoda. Mogą cieszyć się ci, którzy zostawili urlop na ostatnią chwilę. Ostatni tydzień wakacji zapowiada się wyjątkowo upalnie. Temperatury wzrosną nawet do 33 stopni. Synoptycy ostrzegają jednak przed burzami.

Pogoda jeszcze raz zaszaleje. Upały i burze (WXCharts)

Pogoda jeszcze raz zaszaleje na koniec wakacji. To prawdziwy prezent dla urlopowiczów.

Potężny układ "omega" dominuje nad Europą. Oznacza to wypchnięcie wszelakich prądów strumieniowych daleko na północ, co przekłada się bezpośrednio na napływ ciepłych mas powietrza z południa Europy - zapowiada dla Wirtualnej Polski ekspert Jarosław Turała.

Do czwartku pozostaniemy pod wpływem pogodnego wyżu o nazwie Corina, który przez tych kilka dni zadomowi się nad zachodnią Rosją, zatem do czwartku prawie w całej Polsce będzie pogodnie i słonecznie. Najwięcej Słońca będzie na wschodzie i w centrum, natomiast na północy, na zachodzie i na południu również słońca nam nie zabraknie, ale tutaj popołudniami na pogodnym niebie pojawiać będą się pojedyncze, wypiętrzone chmury kłębiaste Cumulonimbus, które przynosić będą punktowe opady przelotne deszczu i burze.

Jak tłumaczą synoptycy Cumulusa, Corina sprowadzi do nas parne i upalne masy powietrza, które sprawią, że popołudniowe i wieczorne burze (na północy, na zachodzie i na południu) będą gwałtowne z intensywnym, chwilami nawet ulewnym deszczem, porywistym wiatrem, a nawet z lokalnymi opadami gradu. Nie można wykluczyć również punktowych nawałnic z niszczycielskim wiatrem i ulewami powodującymi lokalne zalania i podtopienia.

Natomiast od piątku do niedzieli dostaniemy się pod wpływ zatoki niżowej związanej z niżem znad północnej Skandynawii i przez Polskę z zachodu na wschód przemieszczał będzie się pofalowany, chłodny front atmosferyczny, który przyniesie chmury, intensywniejsze opady przelotne deszczu i lokalne burze.

Pogoda. Temperatura Do czwartku włącznie z południowego – wschodu i z południa znad Morza Czarnego i Bałkanów napływać będą do nas bardzo ciepłe, wręcz upalne masy powietrza.

W poniedziałek nad południową Polską temperatura wzrośnie nawet do 32 stopni. Na południowym zachodzie i zachodzie zobaczymy do 30 stopni. Przelotny deszcz i lokalne burze możliwe będą w Kotlinie Kłodzkiej oraz w woj. lubuskim. Opady niewykluczone także w Tatrach.

We wtorek żar rozleje się już na całą Polskę. Temperatura wzrośnie do 33 stopni. Jedynie na Podlasiu oraz na Warmii i Mazurach temperatura nie dobije do 30 stopni. Na południu oraz na zachodzie niewykluczone popołudniowe opady deszczu i burze, podczas których możliwe są lokalne podtopienia.

Najcieplej będzie:

- we wtorek w woj. lubuskim i na Opolszczyźnie,

- w środę w pasie od Lubuskiego i Wielkopolski przez północ Dolnego Śląska po Opolszczyznę i centrum Śląska,

- a w czwartek na pograniczu Wielkopolski i Łódzkiego oraz na północy i w centrum Śląska.

Od piątku do niedzieli oddziaływał będzie pofalowany front chłodny, za którym nad zachodnią i północną Polskę napłynie nieco chłodniejsze, atlantyckie powietrze. Zatem od piątku do niedzieli nad obszarem Polski pojawi się dość spory kontrast temperatury, bo termometry wskażą od 23–26 stopni na zachodzie i na północy do 27-31 w centrum, na wschodzie i na południu.

Pamiętajmy! Wysoka temperatura może powodować odwodnienie, a nawet przegrzanie organizmu. Bezpośrednim zagrożeniem życia jest udar słoneczny lub udar cieplny.

Aby uniknąć zdrowotnych problemów podczas upałów przestrzegajmy poniższe zasady:

- ogranicz do minimum przebywanie na pełnym słońcu

- pij dużo niegazowanej wody

- jeśli nie musisz, to nie wychodź z domu

- noś nakrycie głowy

- stosuj kremy z filtrem UV

- noś okulary przeciwsłoneczne

- unikaj wysiłku fizycznego

- nie zostawiaj dzieci i zwierząt w aucie

- nie pij alkoholu, bo odwadnia organizm

W okresie upałów szczególną opieką obejmijmy głównie dzieci i osoby starsze, ale nie zapominajmy również o zwierzętach.

Pogoda. IMGW ostrzega

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami. Alerty drugiego stopnia obowiązują w Zachodniopomorskiem, Lubuskiem, Kujawsko-Pomorskiem, w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, w Łódzkiem, Opolskiem, na Śląsku, w Świętokrzyskiem i w Małopolsce.

IMGW ostrzega również przed gwałtownymi burzami.

imgw

Pogoda w przyszłym tygodniu Pogoda od początku września zdecydowanie się zmieni.

Kolejny tydzień tzn. pierwszy tydzień września zapowiada się już ze zmienna aurą i o ile jeszcze poniedziałek na wschodzie będzie upalny (około 30 stopni), to już w kolejnych dniach i to w całym kraju zdecydowanie ochłodzi się i temperatura wahać będzie się w okolicach 20 kresek, a w niektóre (pochmurne i deszczowe) dni będzie spadać nawet do 15 stopni.

Pogoda. Prognoza długoterminowa dla Gdańska

pogoda.wp.pl

Pogoda. Prognoza długoterminowa dla Giżycka

pogoda.wp.pl

Pogoda. Prognoza długoterminowa dla Warszawy

pogoda.wp.pl

Pogoda. Prognoza długoterminowa dla Wrocławia

pogoda.wp.pl

Pogoda. Prognoza długoterminowa dla Zakopanego

pogoda.wp.pl