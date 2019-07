Pogoda. Upał na południu i w centrum. Załamanie aury nad morzem

Upał da się dziś we znaki w południowej i centralnej Polsce. Burze i niskie temperatury nie zachęcą do plażowania nad morzem. Co jeszcze przyniesie pogoda w sobotę 27 lipca?

Pogoda w sobotę przyniesie falę upałów, a także niebezpieczne burze (Pixabay.com)

Prognoza pogody dla Warszawy

W sobotę upały i burze dotrą do Warszawy. Ranek zacznie się spokojnie. Na niebie może wystąpić niewielkie zachmurzenie, a termometry odnotują 18 st. C. Temperatura odczuwalna osiągnie 19 st. C. Około godziny 11 zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego. Upał da się we znaki około godziny 14. Słupki rtęci zatrzymają się wtedy na 27 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 28-29 st. C. Burza, której towarzyszyć będą opady deszczu, rozpocznie się około godziny 17. Grzmieć i padać będzie do godziny 1 w nocy. Podczas burzy może zawiać nieco mocniejszy wiatr. W pozostałej części dnia jego prędkość osiągnie 15-19 km/h.

Zdecydowana zmiana pogody w Krakowie

Upał da się dziś we znaki również mieszkańcom Krakowa. Ranek przyniesie umiarkowane zachmurzenie i temperaturę sięgającą 18 st. C (odczuwalne 19 st. C). Około południa niebo powinno się rozjaśnić. Po południu będzie o wiele cieplej niż rano. Około godziny 14 słupki rtęci wzrosną do 28 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 30 st. C. Późnym popołudniem na niebie ponownie pojawi się umiarkowane zachmurzenie. W sobotę nie powinno mocno wiać. Synoptycy prognozują maksymalną prędkość wiatru na poziomie 15-16 km/h.

Upał na ulicach Wrocławia

Jeżeli ktoś miał nadzieję, że w sobotę upał we Wrocławiu da o sobie zapomnieć, to niestety będzie zawiedziony. W sobotę umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura poniżej 20. kreski pojawią się tylko wczesnym rankiem. Już o godzinie 9 słupki rtęci osiągnął 21 st. C, a po południu będzie znacznie cieplej. Od godziny 14 termometry będą wskazywały 29 st. C, a temperatura odczuwalna przekroczy 30 st. C. Ochłody nie przyniesie również wiatr, którego prędkość osiągnie maksymalnie 15 km/h. Zmianę w pogodzie może wywołać dopiero wieczorna burza. Grzmieć i padać zacznie około godziny 20, a przestanie dopiero nad ranem.

Burzowo w Gdańsku. Pogoda pozostawi wiele do życzenia

Pogoda w Gdańsku nie zachęci dziś do plażowania. Rano termometry odnotują 16-18 st. C, a widoczność mogą pogarszać niewielkie mgły. Na niebie zagości umiarkowane zachmurzenie. W południe nad Gdańskiem może przejść burza. Grzmieć będzie maksymalnie do godziny 13. W dalszej części dnia prognozowana jest pogodna aura i temperatura sięgająca 21 st. C. Po południu zacznie też nieco mocniej wiać. Prędkość wiatru osiągnie wtedy nawet 23 km/h.

Burza i niska temperatura w Kołobrzegu

Pochmurna i burzowa aura w sobotę dotrze również do Kołobrzegu. Dzisiaj nie zachwycą temperatury. O godzinie 6 rano termometry odnotują 18 st. C. Podobną wartość przyjmie również temperatura odczuwalna. W kolejnych godzinach ociepli się tylko o kilka stopni. Najwyższa temperatura zostanie odnotowana około godziny 14. Słupki rtęci zatrzymają się wtedy na 21 st. C, a odczuwalne będą 22 st. C. Niestety w tym samym czasie na niebie pojawią się burzowe chmury. Grzmieć i padać może nawet do godziny 22. Osoby, które mimo niekorzystnej aury zdecydują się na spędzenie czasu na świeżym powietrzu, nie powinny obawiać się wiatru. Jego prędkość osiągnie maksymalnie 12 km/h.