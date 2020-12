Pogoda. Tylko trochę mniej chłodu. Nie dajcie się zmylić

Pogoda. W ciągu dnia w sobotę i niedzielę na termometrach w większości regionów Polski zobaczymy plusowe wskazania. Synoptycy alarmują jednak, bo opady deszczu i śniegu mogą być marznące. IMGW ostrzega przed gołoledzią.

Pogoda w Polsce w ten weekend to wynik oddziaływania rozległego układu niżowego rozciągającego się od Północnego Atlantyku przez środkową Europę po Morze Śródziemne i Bałkany. To on przyniósł nam wilgotne powietrze polarno-morskie.

W sobotę niemal w cały kraju będzie pochmurno. Musimy być przygotowani na lokalne opady deszczu, mżawki, deszczu ze śniegiem, a na północnym wschodzie także mokrego śniegu - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tylko na południu nie powinno padać i może się rozpogadzać.

W sobotę ostrzeżenia IMGW przed marznącymi opadami obowiązują w północno-wschodniej Polsce. Z prognozy zagrożeń wynika, że alerty ws. gołoledzi mogą zostać rozszerzone o regiony zachodnie i centralne.

W sobotę najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie (-1 st. C.). W centrum termometry pokażą do 3 st. C., 5 st. C. na Dolnym Śląsku oraz na Helu.

W nocy i w niedzielę przed południem nadal możliwe są lokalne opady deszczu lub mżawki, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu.

Pogoda. Gołoledź i mgły też w niedzielę

IMGW ostrzega, że opady będą marznące, powodujące gołoledź, dodatkowo miejscami wystąpią też mgły lub mgły marznące. Widzialność może być ograniczona do 200 m. Temperatura minimalna w nocy od -2 do 2 st.C., w rejonach podgórskich od -4 do -1 st. C.

W ciągu dnia w niedzielę prognozowana temperatura maksymalna od 0 st. C. na Suwalszczyźnie i terenach podgórskich Karpat do 4 st. C. na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce oraz 5 st. C nad morzem.