Pogoda. Trąby wodne na Bałtyku. Na południu możliwe burze

Pogoda przypomni nam w najbliższych dniach, że do końca lata jeszcze trochę czasu zostało. Będzie coraz cieplej, a w weekend na południu termometry pokażą 31 st. Nad Bałtykiem z kolei "sezon na trąby wodne".

Synoptycy mają dobre wiadomości: na słońce, które większości nam towarzyszy za oknem w czwartek, możemy liczyć na przeważającym obszarze kraju co najmniej do poniedziałku.

W czwartek ciepło i słonecznie niemal w całej Polsce. Na termometrach od 20-21 st. C nad morzem, na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu do 25-26 st. na zachodzie. Tylko na południu Śląska, Małopolski i Podkarpacia musimy być przygotowani na deszcz, a w Tatrach i Bieszczadach również na burze.

Noc będzie pogodna prawie w całej Polsce, a padać może jeszcze tylko na południowym wschodzie. W piątek wszędzie temperatura wzrośnie średnio o kilka stopni (od 23 st. C na wschodzie do 28 st. C na zachodzie). Padać i grzmieć może już tylko wysoko w górach.