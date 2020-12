Pogoda. Totalny atak zimy. Pierwsze takie ostrzeżenie IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek wieczorem ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem. Alert został wydany dla trzech powiatów w województwie małopolskim (tatrzańskiego, nowotarskiego i nowosądeckiego (bez miasta Nowy Sącz) oraz dla dwóch w woj. podkarpackim (bieszczadzkiego i leskiego).

Pogoda. Zima przywitała nas drastycznym spadkiem temperatur

Jak czytamy w komunikacie IMGW na Twitterze, w tych miejscach synoptycy przewidują temperaturę nawet do -16 st. C. Jak jednak wskazuje portal fanipogody.pl, ubiegłej nocy w Kotlinie Orawsko-Nowatorskiej temperatura przy gruncie spadła do -18,7°C, a na wysokości 2 metrów wyniosła -15,7°C. Tej nocy przy bezchmurnym niebie możliwe są jeszcze większe spadki temperatury.