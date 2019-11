Pogoda. To najgorszy dzień tego weekendu. IMGW ostrzega przed ulewami. W górach śnieg

Pogoda da się dziś wielu osobom we znaki. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. W górach możemy spodziewać się śniegu. W Tatrach może spaść nawet 20 cm białego puchu.



Jak czytamy na Portalu Tatrzańskim, niedziela to będzie zdecydowanie najgorszy dzień długiego weekendu. Nie ma co liczyć na widoki. Będzie raczej pochmurno i sypnie śniegiem. Może to jednak ucieszyć sympatyków białego szaleństwa, bo prognozuje się nawet 20 cm śniegu. Temperatura będzie się wahać od -1 na Kasprowym Wierchu do 5 w Zakopanem.