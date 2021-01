Pogoda. To może być największe ochłodzenie tej zimy. Trzy tygodnie mrozów

Pogoda. Nadchodzi nowa fala mrozów

- Kolejny raz ochłodzenie niesie ze sobą potencjał do spadku temperatur do -20 st. C na nizinach wschodniej Polski. Istnieje jednak możliwość, że lokalnie mróz sięgnie 30 stopni C. Jestem bardzo ciekaw, czy zostaną pobite rekordy tej zimy.

W północno-wschodniej Polsce 5 lutego w nocy temperatury po raz pierwszy spadną poniżej do nawet -15 stopni C. Będzie to tylko przygrywka do ostrej zimy, która zacznie się około 9-10 lutego. Wówczas już w całej wschodniej połowie Polski mrozy sięgną 18-20 stopni C.