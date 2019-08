Pogoda. To będzie mieszanka wybuchowa. Upały i burze z gradem, IMGW ostrzega

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed nadchodzącymi w poniedziałek upałami. Na terenie 10 województw południowo-zachodniej Polski temperatury przekroczą 30 stopni C. W kolejnych dniach pojawią się silne burze i w wielu regionach sypnie gradem.

Według ostrzeżenia upalna pogoda może utrzymać się do czwartku 29 sierpnia. IMGW prognozuje temperaturę maksymalną od 30 do 33 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna będzie spadać tylko do 18-20 stopni C. Zwłaszcza w miastach, gdzie beton i asfalt nagrzewają się, a potem oddają ciepło, noce nie przyniosą wytchnienia.

Pogoda. Fala ciepła dojdzie aż do Grenlandii

Z najnowszych prognoz pogody wynika, końcówka wakacji zapowiada się w Europie oraz Polsce bardzo gorąco i burzowo. Przez kilka dni z rzędu temperatura będzie przekraczać w 30 stopni C. To efekt powstającej nad kontynentem gigantycznej blokady wyżowej. Klin z ciepłym powietrzem sięgnie Spitsbergenu i północnych skrajów Grenlandii.

"Wysoka temperatura i wilgotność powietrza to mieszanka wybuchowa, która może się źle skończyć. W ciągu jednej godziny może spaść do 30 mm deszczu, przez co możliwe są lokalne podtopienia dróg i zabudowań. Grad może mieć średnicę do 3 cm i uszkadzać dachy zabudowań, karoserie samochodowe i uprawy. Porywisty wiatr, osiągający do 90 km/h, może dodatkowo zrywać linie energetyczne i łamać gałęzie" - czytamy w prognozie serwisy TwojaPogoda.pl.