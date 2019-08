Pogoda — Temperatura wody w Bałtyku, wtorek 6 sierpnia. Nim zaplanujesz wyjazd nad morze, sprawdź, jak ciepła jest woda w nadmorskich kąpieliskach

Pogoda — Temperatura wody w Bałtyku, wtorek 6 sierpnia. Jeśli planujesz wyjazd nad morze, koniecznie upewnij się, w którym kąpielisku woda jest najcieplejsza. Gdynia, Kołobrzeg, Hel i inne. Podajemy temperaturę najpopularniejszych plażach.

Pogoda — Temperatura wody w Bałtyku

Temperatura wody w Bałtyku wynosi od 18,7 do prawie 22°C. Najcieplejszą wodą mogą cieszyć się plażowicze, którzy postanowili wypocząć Świnoujściu. Tam Bałtyk osiągnął temperaturę 21,8°C. Najzimniejsza woda jest na plażach w Ustce i Kołobrzegu , gdzie odnotowano niecałe 19°C. Należy podkreślić, że obserwowane różnice temperatur wody są naturalną konsekwencją rozmieszczenia stacji pomiarowych w różnych częściach wybrzeża. Dodatkowo czynnikami wpływającymi na znaczne wahania temperatury są przede wszystkim prądy morskie.

Temperatura wody w Bałtyku — wtorek 6 sierpnia:

Pogoda – sinice w Bałtyku

Należy zaznaczyć, że wyższa temperatura Bałtyku sprzyja rozwojowi Sinic. Odpowiednie warunki do namnażania tych mikroorganizmów występują, gdy temperatura wody przekroczy 16 C., wiatr słabnie, a opady deszczu występują sporadycznie. Z tego powodu, lipcowa fala upałów przyczyniła się do zakwitu sinic, a w konsekwencji zamknięcia wielu plaż. Stan wody w danym kąpielisko warto monitorować za pośrednictwem oficjalnej strony GIS.