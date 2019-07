Pogoda. Temperatura wody w Bałtyku miejscami wyższa od temperatury powietrza. Pomiary 7-8 lipca

Pogoda. Temperatura wody w Bałtyku miejscami jest wyższa niż temperatura powietrza. Najnowsze dane dotyczące temperatury wody podało IMGW i Serwis Kąpieliskowy.

Pogoda w ostatnich dniach nie zachwyca. Temperatura nad morzem już niemalże na stałe spadła poniżej 20 kreski. Plażowicze z utęsknieniem wypatrują słońca oraz upałów. Niestety najnowsze prognozy pogody nie napawają optymizmem. Pierwsze wysokie temperatury wrócą dopiero w weekend, a na upały przyjdzie nam poczekać do 20 lipca.

W związku z niekorzystną pogodą regularnie spada temperatura wody. Zgodnie z najnowszymi pomiarami temperatura wody w Bałtyku ma od 15 do 19 st. C. Najniższą temperaturę zmierzono na Kąpielisku Grzybowo w Kołobrzegu. W niedzielę 7 lipca woda miała tam 15 st. C.