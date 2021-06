Pogoda szaleje. Skutki burz w całej Polsce. To nie koniec ostrzeżeń

Dodała, że po burzowym wtorku dojdzie do chwilowego i minimalnego ochłodzenia. Po raz kolejny mogą pojawić się burze. - Najintensywniejsze będą na krańcach wschodnich, tam prognozowane sumy opadów to nadal do 40 mm czy nawet punktowo 50 mm. Przy tych burzach bardziej na zachód opady będą mniejsze: ok. 20-30 mm - poinformowała Woźniak.