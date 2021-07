Pogoda. Synoptycy IMGW zapowiadają mokry poniedziałek. Są ostrzeżenia

Pogoda. Upały ponownie wleją się do Polski

Poniedziałek może przynieść również powrót bardzo wysokich temperatur. Z zachodu do Polski wleją się masy gorącego powietrza, które w pasie od zachodnio-pomorskiego do dolnośląskiego sprawią, że termometry pokażą nawet do 29 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach kraju temperatury będą utrzymywać się na poziomie od 23 do 26 stopni Celsjusza.