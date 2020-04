Pogoda. Susza się pogłębia. Kiedy wystąpią mocniejsze opady?

Susza w Polsce. Duże zagrożenie pożarowe, niska wilgotność gleby

Jak wynika z danych obserwacyjnych, w całej Polsce we wtorek po południu w lasach występowało duże i bardzo duże zagrożenie pożarowe. Również dane dotyczące wilgotności gleby nie napawają optymizmem. W najniższej warstwie (do 7-28 cm), na przeważającym obszarze kraju wynosiła ona na początku tygodnia mniej niż 50 proc. Najgorzej było na północny-wschód od Warszawy, w rejonie Koła, Stalowej Woli oraz na granicy woj. dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego, gdzie wilgotność gleby wynosiła tylko 25- 30 proc.! Nieco lepiej pod tym względem wygląda południowa i północna Polska, zwłaszcza obszary górskie i Żuławy, gdzie wilgotność gleby przekracza 60-70 proc. Głębsze warstwy gleby (do 100 cm) cechuje większa wilgotność, niemniej jednak utrzymuje się podział na północ i południe kraju z wyższą wilgotnością gleby od 70 do 90 proc. i pas środkowy, gdzie jest to 50- 60 proc., a w okolicach Leszna tylko 35-40 proc.