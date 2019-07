Pogoda. Strefa burz schodzi na południe. Ostrzeżenia IMGW

Front związany z niżem "Pirimin" obejmuje coraz większą część Polski i niesie ulewy oraz burze z gradem. W całym kraju wciąż jest chłodno, ale od środy zacznie się ocieplać.

Pogoda. Przelotne opady deszczu możliwe są także w regionach południowych (Twitter.com/Windy/screen)

Pogodę w kraju nadal kształtuje zatoka niżowa związana z niżem "Pirmin" znad północno-zachodniej Rosji i na północnym wschodzie ponownie daje się we znaki front atmosferyczny.

Obecność frontu sprawia, że na obszarze tym (od Pomorskiego i Kujaw przez Warmię, Mazury i Mazowsze po Podlasie i północną Lubelszczyznę) należy spodziewać się nieco intensywniejszych opadów przelotnych deszczu (od 5 do 10 litrów/m2) oraz pojedynczych, lokalnych burz - wyjaśniają w prognozie dla Wirtualnej Polski synoptycy biura Cumulus.

Mimo że burze nie będą zbyt gwałtowne, to jednak uważajmy, bo będą niosły z sobą krótkotrwałe, ale intensywniejsze opady deszczu do 10-15 litrów na metr kw. i porywisty wiatr do 75 km/h - dodają eksperci. Lokalnie na krańcach północno-wschodnich możliwe są także opady gradu

Pogoda. Ulewy i grad

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w we wtorek przed południem ostrzeżenia przed ulewami dla środkowej części woj. warmińsko-mazurskiego.

Prognoza ostrzeżeń zakłada alerty 1. stopnia przed burzami także dla województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz przed burzami z gradem dla całego województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

W całej Polsce temperatura we wtorek nie przekroczy 21 st. C - im bliżej morza, tym chłodniej. W środę na termometrach zobaczymy średnio o 1-2 st. C więcej, a w czwartek zacznie do nas docierać nieco cieplejsze powietrze znad Atlantyku i Europy Zachodniej.

Pogoda długoterminowa dla Warszawy:

W piątek termometry wskażą od 20 do 25 st. C. Z dnia na dzień będzie cieplej - po 20 lipca obecne modele pogodowe wskazują możliwość powrotu upału (na południowym zachodzie do 30 st. C).

