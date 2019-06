Pogoda. Skwar z nieba i nawet 33 st. C. Synoptycy ostrzegają

Pogoda w weekend będzie bardzo dynamiczna. W wielu częściach Polski termometry przekroczą 30 kresek. Na zachodzie i południowym zachodzie możemy spodziewać się gwałtownych burz z gradem.

- Obecnie Polska znajduje się w tzw. sektorze ciepła, między ciepłym, a chłodnym frontem atmosferycznym niżu wtórnego, który wędruje nad Niemcami w kierunku Morza Bałtyckiego. Do Polski zatem znów napływa gorąca masa powietrza zwrotnikowego - mówi Wirtualnej Polsce bloger pogodowy Jarosław Turała.

W sobotę i niedzielę temperatury mogą sięgnąć nawet 33 st. C, dlatego IMGW zdecydowało o wydaniu pomarańczowych ostrzeżeń drugiego stopnia dla sześciu województw.

W środku dnia w stolicy 32 stopnie. Będzie więc bardzo gorąco. "Upalne powietrze zaciągane ma być do nas znad Ukrainy, Słowacji a nad Śląsk znad Czech" - podkreśla Meteo ICM.

Popołudniowe burze zaczną do nas nadciągać od zachodu. Synoptycy ostrzegają, że przyniosą one nie tylko opady. "W ciągu dnia, kiedy to w strefie frontowej uaktywni się konwekcja, w godzinach popołudniowych pojawią się burze z ulewnymi opadami deszczu, a miejscami także gradu, którym towarzyszyć będzie silny i porywisty wiatr mający siłę destrukcyjną" - dodaje Meteo ICM.