Pogoda. Rozległy Hanneke. Od środy chłodniejsze powietrze pochodzenia atlantyckiego

Pogoda na poniedziałek i wtorek zapowiada się przyjemnie oraz ciepło. Zmiany możemy spodziewać się od środy, kiedy nad Polską pojawi się więcej opadów. Wtedy zrobi się też chłodniej.

Biuro Prognoz Cumulus informuje, że do wtorku, za sprawą napływających z południowego – wschodu cieplejszych, kontynentalnych mas powietrza termometry na przeważającym obszarze Polski wskażą od 19 do 22 stopni. Chłodniej będzie tylko na północnym – wschodzie i na wschodzie.

Pogoda. Od środy możliwe burze

Pogoda. Chłodniej, ale temperatury wciąż dość wysokie

W środę najcieplej będzie w pasie środkowym, gdzie termometry wskażą do 20 stopni. W pozostałej części kraju już tylko od 15 do 18 st. C. W czwartek temperatura dość wyrównana od 17 do 20 st. C. Jedynie na północnym – wschodzie chłodniej, bo zaledwie 13 – 16 st. C.