Pogoda. Prognoza na weekend i następny tydzień. Zmiany na horyzoncie

Pogoda na przełomie tygodnia przyniesie zmiany. W weekend zrobi się zdecydowanie chłodniej, a miejscami pojawi się w końcu deszcz. Od poniedziałku powrót wysokich temperatur, co nie pomoże w walce z suszą.

Wyżowa pogoda utrzymuje się w Polsce już od wielu dni. Jedyne, co się teraz zmieniło, to temperatura, która w końcu wzrosła, co jest dobrą informacją, ponieważ dzięki temu stopniowo zanikają nocne przymrozki, które tej wiosny pojawiają się niezwykle często. Są takie miejsca w Polsce, gdzie w tym miesiącu tylko jedna bądź dwie noce nie przyniosły nocnych przymrozków.

W piątek w całej Polsce spodziewamy się zwiększonego zachmurzenia, ale przez chmury będzie się też przebijać słońce. Gdzieniegdzie, głównie w pasie od Kujaw i Pomorza Gdańskiego po Podlasie, niewykluczone są przelotne opady deszczu. Nie będą one ani długie, ani szczególnie silne, ale teraz każda kropla deszczu jest na wagę złota, tym bardziej że wciąż mamy do czynienia z pożarami na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Będzie ciepło: od 17-19 st. C. u podnóża gór i na północnym-wschodzie do 20-23 st. C. na pozostałym obszarze kraju. Chłodniej nad morzem, z racji wiatru od strony Bałtyku – ok. 13 st. C. Wiatr powieje umiarkowanie.

Pogoda. Weekend z opadami deszczu

W sobotę w dalszym ciągu oczekujemy przeplatanki słońca i chmur. Nad Polską znajdzie się front atmosferyczny, zatem w najróżniejszych miejscach wystąpią opady deszczu, ale na ogół będą one niewielkie i przelotne. Wyjątek stanowić może wschód i południowy-wschód Polski, gdzie możliwe, iż tego deszczu pojawi się nieco więcej. Ponadto, w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie istnieje szansa na pojedyncze burze. Za frontem spłynie do Polski ponownie zimne powietrze, zatem temperatura spadnie – najcieplej będzie na południu i zachodzie – od 14 do 16 st. C., w głębi kraju 11-13 st. C., a nad morzem i na Podhalu zaledwie 8-9 st. C. Co więcej, odczucie chłodu zwiększy północny i północno-zachodni, silny i porywisty wiatr, osiągający 40-60 km/h, a na krańcach południowych nawet 70 km/h.

W niedzielę kontynuacja pogody z poprzednich dni, czyli zarówno trochę słońca, jak i chmur. Przede wszystkim w województwach północno-wschodnich pojawią się przelotne opady deszczu. Poranek niestety znów przyniesie przygruntowe przymrozki. W ciągu dnia temperatura bardzo umiarkowana – na zachodzie 15-17 st. C., w centrum 13-14 st. C., na wschodzie 11-12 st. C., a w rejonie Suwałk oraz w miejscowościach podgórskich od 8 do 10 st. C. Na szczęście wiatr osłabnie.

Pogoda na kolejny tydzień

Początek kolejnego tygodnia to ponownie wyraźny wzrost temperatury, w wielu regionach powyżej 20 st. C. Spora szansa na następne opady rysuje się we wstępnych prognozach w okolicach środy i czwartku (29-30.04), kiedy do naszego kraju miałyby wkroczyć kolejne fronty atmosferyczne. I oby to się sprawdziło.

Arkadiusz Płachta, autor bloga pogodowego

