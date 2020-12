Pogoda poszaleje. Atak zimy? Wiadomo, jak będzie w święta Bożego Narodzenia

Pogoda na Boże Narodzenie cały czas jest lekką niewiadomą. Chociaż synoptycy coraz śmielej prognozują, co się będzie działo w tych dniach. Jak wskazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, od wtorku czeka nas bardziej zmienna aura niż do tej pory. Można spodziewać się zarówno incydentu z wysoką temperaturą i deszczem, jak i dość łagodną zimą ze śniegiem.

Na stronie fanipogody.pl czytamy, że za tę dużą zmienność w pogodzie odpowiadają atlantyckie niże, które na początku 3 dekady miesiąca dojdą do głosu. Według prognoz na najbliższe 10 dni średnia dobowa temperatura powietrza wyniesie przeważnie od 3 st. C do 6 st. C. Najcieplej będzie na zachodzie, najchłodniej na wschodzie, północnym-wschodzie.