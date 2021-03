Pogoda. Popołudniu możliwy śnieg. W górach mogą wystąpić zamiecie.

IMGW ostrzega

Śnieg w górach może być na tyle intensywny, że IMGW wydało ostrzeżenie meteorologiczne dla południowej części województw dolnośląskiego, małopolskiego i śląskiego. Synoptycy prognozują w tych regionach przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do 15 cm.

IMGW ostrzega też przed silnymi porywami wiatru, którego prędkość może wynieść 55 km/h, a w górach do 60 km/h.

"Jednak, nawet jeśli wystąpią, to zjawiska burzowe ograniczą się do kilku wyładowań atmosferycznych. Ewentualne burze nie będą dziś niosły innych groźnych zjawisk pogodowych" – podaje serwis.

Po południu najchłodniej będzie w rejonach podgórskich. Temperatura wyniesie tam od 0 do 2 stopni Celsjusza. W pozostałej części kraju od 3 st. C na wschodzie do 7 st. na zachodzie kraju, ale z powodu wiejącego z północy wiatru odczuwalna temperatura może być niższa. Po zmroku, na północy kraju mogą pojawić się przymrozki.