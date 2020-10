Pogoda. Ostrzeżenia IMGW. Mgły i deszcze

W czwartek w Polsce temperatura nie przekroczy 16 st. Celsjusza. Tę wartość wskażą termometry na wschodzie kraju. Najchłodniej, bo ok. 13 stopni będzie w północnej część Polski. Na pozostały obszarach kraju słupki rtęci wskazywać będą od 14 do 15 kresek. Uczucie chłodu potęgować może wiatr, który w porywach będzie osiągał predkości do 40 km/h.