Pogoda na weekend. Więcej deszczu i chłodniejsze dni

Pogoda na weekend. Będzie deszczowo

Noce przyniosą minimalne wartości na poziomie 4-6 stopni, z kolei na zachodzie, Pomorzu oraz w centrum będzie to przeważnie 7 stopni. Jednak w weekend nastąpi zmiana pogody. Na sobotę prognozowane jest duże zachmurzenie, a temperatura powietrza wyniesie od 13 do 16 stopni Celsjusza. Pojawią się też opady deszczu do 15-30 litrów.

Pogoda na weekend. Kiedy zmiana pogody?

Od niedzieli spodziewane są ulewy. Na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce miejscami spadnie do 45 litrów wody na metr kwadratowy. Wszystko za sprawą oddziaływania frontu. Będzie to jednocześnie wstęp do załamania pogody od 12 października. Wówczas pochmurna auta z opadami deszczu utrzyma się nawet do 20 października.