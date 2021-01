Pogoda. Ostrzeżenia IMGW I stopnia dla połowy Polski

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu, miejscami śniegu z deszczem. "Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -4 st. C. Temperatura minimalna gruntu około -6 st. C." - przekazuje IMGW.

Pogoda. "Bestia ze wschodu"

Nowe prognozy wskazują, że atak zimy przedłuży się do 25 stycznia. Jak wyjaśniała WP Anna Woźniak, synoptyk centralnego biura prognoz meteorologicznych IMGW, sformułowanie "bestia ze Wschodu" odnosi się do wyżu znad Rosji, tymczasem w momencie najsilniejszego ochłodzenia pogodę w kraju będzie dyktować niż znad Ukrainy. "Centrum bestii" znajdzie się daleko na wschód od Polski. Mimo to poczujemy jej oddech.