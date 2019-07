Pogoda. Niszczycielskie burze już nad Polską. Od jutra zmiana

To będzie ciężki dzień. Od północy już suną burze. Synoptycy zapowiadają potężny grad, a nawet trąby powietrzne. Ale wyż Vera odchodzi w zapomnienie i już od jutra czeka nas zmiana pogody.

Jak prognozują dla Wirtualnej Polski synoptycy Cumulusa, tych najgwałtowniejszych, wręcz niebezpiecznych wyładowań z ulewnym deszczem, gradem i porywistym wiatrem (ok. 100 km/h) należy oczekiwać w pasie od Kotliny Kłodzkiej przez Opolszczyznę, Śląsk i Małopolskę po Podkarpacie, woj. świętokrzyskie, na Lubelszczyźnie oraz na południu woj. łódzkiego i Mazowsza.

Nie wyklucza się, że to właśnie na tym obszarze gwałtowne burze mogą przyjmować charakter, krótkotrwałych, niszczycielskich nawałnic, a dodatkowo przed linią frontu (w tym rozgrzanym powietrzu) spełnione będą warunki do powstania lokalnych trąb powietrznych.

Polscy Łowcy Burz ostrzegają także przed potężnym gradem. "Może on przekraczać w średnicy 5-8 cm. To będzie gradowo-wiatrowy incydent" - informuje portal.

Pogoda na ten tydzień. Szykują się zmiany

Już w poniedziałek nastąpi przebudowa pola barycznego, która sprawi, że odcięty zostanie kanał południowego, zwrotnikowego żaru, a jego miejsce zajmie przyjemny, atlantycki chłód, który pozostanie z nami minimum do najbliższego weekendu.

Pogodny wyż o nazwie Vera, który był sprawcą rozlewającego się na obszarze Polski afrykańskiego upału odsunie się nad Morze Czarne i nad Turcję, a my stopniowo dostawać będziemy się pod wpływ kolejnego wyżu, którego centrum tym razem znajdzie się nad Irlandią.

Jednak zanim to nastąpi przez obszar Polski przemieści się burzowy front chłodny, który dokona wymiany mas powietrza ze zwrotnikowego na atlantyckie. Niestety, spotkanie się na linii frontu tych dwóch, odmiennych temperaturowo mas powietrza sprawi, że pojawią się burze z intensywniejszym deszczem.

Po przejściu frontu natomiast - od wtorku - pogoda w całym kraju uspokoi się i do najbliższego weekendu gwałtownych burz nie powinniśmy się obawiać. Jest jednak nadzieja, że przez tych kilka kolejnych dni (do niedzieli) od czasu do czasu popada przelotny deszcz.