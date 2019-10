Pogoda na zimę. Amerykanie opracowali prognozę dla Europy. Wiemy, gdzie będzie najzimniej

Prognoza pogody na zimę. Amerykańscy synoptycy opracowali już pierwsze modele pogodowe dla Europy. Wynika z nich, że kontynent podzieli się na cztery różne strefy. Wiemy, gdzie będzie najzimniej.

Z kolei na południu Europy pojawią się opady deszczu i śniegu. Może to zastopować późniejszą suszę i podnieść poziom rzek, który obecnie jest bardzo niski. Najwięcej śniegu ma spaść w Alpach, gdzie w zeszłym roku sezon zimowy rozpoczął się bardzo wcześnie.

Na Bałkanach prognozowana jest spokojna zima, gdzie można wyszczególnić długie, suche i ciepłe okresy. - Po nich może następować tydzień pełen burz, a następnie kolejny, trwający od dwóch do trzech tygodni, okres suszy - zapowiada Roys. Według niego może to wpłynąć na brak opadów śniegu w górach we Włoszech i w Górach Dynarskich.