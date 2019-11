WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Klaudia Zawistowska 2 godziny temu Pogoda na Wszystkich Świętych i Zaduszki. Najnowsze prognozy pogody dla Warszawy i całej Polski Pogoda od kilku dni nie zachwycała temperaturami. W całym kraju było chłodno, a miejscami temperatura spadała poniżej 0 st. C. Jakie są najnowsze prognozy pogody na Wszystkich Świętych i Zaduszki? Jedno jest pewne. Pogoda namiesza. Pogoda na Wszystkich Świętych (iStock.com) Wszystkich Świętych w Warszawie będzie należało do pogodnych. Na 1 listopada prognozowane jest niewielkie zachmurzenie i delikatny wiatr, którego prędkość osiągnie maksymalnie 12 km/h. Mniej optymistycznie wyglądają prognozy dotyczące temperatury. Rano można spodziewać się przymrozków. O godzinie 7 termometry odnotują 0 st. C. W kolejnych godzinach będzie się ocieplało, jednak w najcieplejszym momencie dnia (w godzinach 13-15) na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 5 st. C. Pogoda na Zaduszki. Pogorszenie aury w Warszawie W Zaduszki w Warszawie prognozowane jest ocieplenie. Rano słupki rtęci zatrzymają się na 4-5 st. C, a po południu wzrosną do 9-10 st. C. Wyższej temperaturze będzie towarzyszyło duże zachmurzenie. Synoptycy nie wykluczają również pojawienia się przelotnych opadów deszczu w godzinach 16-18. Pogoda na Wszystkich Świętych i Zaduszki w całym kraju Na pogodę 1 listopada będą mogli narzekać jedynie mieszkańcy podgórza. Rano powinni uważać na przymrozki. Miejscami temperatura spadnie do zaledwie -5 st. C. Synoptycy prognozują, że we Wszystkich Świętych nad Polską będzie dominować bezchmurne niebo. Modele pogodowe nie przewidują opadów deszczu. Zdecydowanej zmiany aury trzeba spodziewać się 2 listopada. Polska znajdzie się wtedy w zasięgu niżu, który przyniesie dużo chmur i opady deszczu. Zacznie również mocno wiać. W górach zawieje z prędkością nawet 100 km/h. Sobota powinna być nieco cieplejsza niż piątek. Na termometrach zobaczymy od 8 st. C na Suwalszczyźnie do aż 14 st. C na Dolnym Śląsku.