Pogoda na weekend. Za śnieżycami do Polski wkroczy arktyczny mróz

Synoptycy są zgodni - najbliższy weekend będzie w Polsce wyjątkowo zimny. Jednak zanim do kraju wkroczą mroźne syberyjskie masy powietrza, pojawią się obfite opady śniegu, towarzyszące śnieżnemu frontowi szkwałowemu.

Pogoda na weekend. Możliwe burze śnieżne

Według modeli pogodowych w sobotę w Polsce pojawić mogą się niezwykle intensywne opady śniegu. Będą one konsekwencją pojawienia się rozległego układu niskiego ciśnienia, który obejmie znaczny obszar od Pomorza, przez Polskę wschodnią, aż po południowo wschodnie krańce kraju. W wyniku opadów pokrywa śnieżna może lokalnie wzrosnąć nawet o 40 cm świeżego puchu. Najdłużej padać będzie na południu województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

To jednak nie wszystko. Opadom towarzyszyć będzie silny wiatr tworzący zawieje i zamiecie śnieżne. Na drogach mogą tworzyć się niebezpieczne zaspy. Co więcej, śnieżyce mogą przybrać formę burz śnieżnych z wyładowaniami atmosferycznymi. Wiele wskazuje na to, że pogoda może stwarzać w weekend poważne zagrożenia dla życia i zdrowia.