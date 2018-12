Pogoda na weekend. Sobota i niedziela pod znakiem deszczu i chmur

Jesienna aura w grudniu - tak można opisać pogodę na najbliższą sobotę i niedzielę. Musimy się przygotować na opady deszczu oraz silny, porywisty wiatr, który nad morzem wywoła sztorm.

Jak podaje serwis Cumulus, w sobotę do południa w pasie wschodnim - od Warmii, Mazur i Podlasia przez wschodnie Mazowsze po Lubelszczyznę, Podkarpacie i Małopolskę - będzie pochmurno i deszczowo. Z kolei w Tatrach i Bieszczadach pojawi się deszcz ze śniegiem oraz śnieg.

W ciągu dnia w całym kraju powieje porywisty wiatr do 65 km/h. Wzdłuż wybrzeża porywy mogą osiągnąć nawet do 75 km/h. Na Bałtyku przewidywany jest sztorm, który osiągnie 8 – 9 stopni w skali Beauforta. Z kolei wysoko w górach wiatr powieje do 80 km/h.