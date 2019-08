Pogoda na weekend. Głęboki niż Atlantycki podpompuje ciepło

Pogoda. Weekend zapowiada się upalnie. Nie wszędzie obędzie się jednak bez deszczu i burz. Nowy tydzień oznacza kolejną zmianę - będzie chłodniej. Musimy przygotować się na chłód, ulewy, grad, niszczycielski wiatr, a nawet trąby powietrzne.



Jak podkreśla Turała, nasze oczy powinny być teraz zwrócone nad Atlantyk, gdzie rządzi i dominuje głęboki niż, w którym ciśnienie spadło do 977 hPa. Przynosi on bardzo silne porywy wiatru, ulewy oraz niszczycielskie burze na Wyspach Brytyjskich. Jaki będziemy mieli pożytek z tego niżowego ośrodka?

Pogoda na weekend. Nadchodzą upały

Portal fanipogody.pl, alarmują o gwałtownych burze z gradem i ryzyku trąby powietrznej. Jak czytamy, "burzom, jakie przejdą na północnym-wschodzie, towarzyszyć będzie silny wiatr od 80 km/h do 90 km/h. Szczególnie na Wybrzeżu oraz krańcach wschodnich akumulacja opadów może być nieco większa, co może powodować podtopienia. W godzinach wieczornych oraz nocnych burzowa aura w dalszym ciągu utrzyma się na północy Polski. Burzowo może być m.in na Wybrzeżu". Burze nie są przewidywane na południu Polski.

Niedziela będzie już bardziej znośna. Jak zauważa Cumulus, za sprawą wyżu znad Bałkanów pogoda uspokoi się i prawie w całym kraju będzie pogodnie i słonecznie. Drobny wyjątek, i to tylko do południa, stanowić będzie obszar południowej Małopolski i południowego Podkarpacia. Tam rano i do południa będzie się mocnej chmurzyć i od czasu do czasu popada słaby deszcz. Jednak i tutaj - na południu Małopolski i Podkarpacia - około południa pogoda poprawi się i po południu na brak słońca już nie powinniśmy narzekać.