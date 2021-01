Pogoda na weekend. Delikatne oblicze zimy

Choć według prognoz długoterminowych do Polski może jeszcze dotrzeć surowa i bardzo mroźna zima, to w najbliższy weekend będziemy mieć do czynienia z raczej łagodnym jej obliczem. Średnia temperatura w kraju będzie utrzymywać się na poziomie kilku stopni poniżej zera. Czekają nas również kolejne opady śniegu.