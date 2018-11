Pogoda na środę: chłodno, wietrznie i deszczowo

Kończy się ciepła aura, która dominowała przez pierwszą połowę listopada. Od środy będzie coraz chłodniej. Dzisiaj temperatura w dzień nie przekroczy 11 stopni C. Na szczęście silniejszy wiatr sprawi, że smog nie będzie nam za bardzo dokuczał.

Już od środy pogodę w Polsce będzie kształtował wyż przesuwający się znad Francji. To on sprawi, że wiatr przybierze na sile i zmieni swój kierunek na północno-zachodni i zachodni, dzięki czemu poprawi się jakość powietrza. Nad terytorium Polski zacznie przebijać się masa powietrza polarnomorskiego.

W ciągu dnia termometry wskażą tylko od 8 do 11 stopni C. Najcieplej będzie na zachodzie Polski - 10-11 stopni C., a najchłodniej na wschodzie i w centrum - 8-9 stopni C.