Pogoda na poniedziałek. Temperatura nawet do 24 stopni

Na wschodzie oraz nad morzem temperatura na termometrach wyniesie od 16 do maksymalnie 21 st. Celsjusza, a na pozostałych obszarach kraju od 22 do 24 stopni. Synoptycy IMGW ostrzegają również przed porywistym wiatrem, który będzie wiać z prędkością do 55 km/h, przy czym w górach nawet do 80km/h.