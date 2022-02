Pogoda na piątek: nieco spokojniej, ale od zachodu wkroczy kolejny front

Temperatura pozostanie na wysokim poziomie, gdyż cały czas płynie w naszą stronę ciepłe powietrze polarnomorskie znad Atlantyku. Z tego powodu na przeważającym obszarze odnotujemy ok. 5-7 st. C a na zachodzie i południu nawet 8-10 st. C. Wiatr w dalszym ciągu powieje chwilami mocno, ale już zdecydowanie słabiej niż w czwartek. Jego porywy osiągną ok. 50-70 km/h, szczególnie na wschodzie kraju. Wieczorem jednak od północnego zachodu jego siła zacznie znów bardzo szybko wzrastać i na Pomorzu oraz w rejonach podgórskich osiągnie w porywach 70-90 km/h.