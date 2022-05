Pogoda na niedzielę. Wypoczywający nad Bałtykiem nie będą zadowoleni

Noc chłodna z przymrozkami

W nocy słabo popadać może miejscami na południu oraz na Pomorzu. Tu dodatkowo utworzą się liczne, gęste mgły. W pozostałych regionach powinno być pogodnie. Na północy temperatura obniży się do ok. 0-2 st. C., podobnie w kotlinach górskich. Przy gruncie możliwe są zatem spadki do ok. -1/-2 st. C. Na pozostałym obszarze odnotujemy przeważnie ok. 5-7 st. C. Wiatr z kierunków północnych i zachodnich, słaby.