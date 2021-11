Pogoda na listopad. Pierwszy tydzień miesiąca ze sporą ilością deszczu

Najmniej deszczu na południowym wschodzie

Pierwsze zmiany w pogodzie dokonają się już we Wszystkich Świętych, kiedy to nad zachodnią Polskę dotrze front atmosferyczny z deszczem. We wtorek strefa opadów z nim związana obejmie już znaczny obszar kraju. Czasami padać może intensywnie, do ok. 10-20 mm. Kolejna fala obfitych opadów pojawi się w Polsce w czwartek (04.11), kiedy nad krajem znajdzie się prawdopodobnie centrum niżu. Pod koniec tygodnia w naszą stronę rozbuduje się wyż, poprawiając pogodę, ale w sobotę na północy może jeszcze mocniej popadać.