Pogoda na jesień 2019. Przewidywania amerykańskich meteorologów

Portal AccuWeather opublikował prognozowaną pogodę na jesień w Europie. Wichury, powodzie błyskawiczne, ale także dużo słońca. Zobacz, co czeka nas we wrześniu, październiku i listopadzie.

Temperatura powietrza wyraźnie ma zacząć spadać w listopadzie. To wtedy dotrze do nas zimne powietrze znad Rosji. Pod jego dominacją znajdą się głównie wschodnie krańce Polski.

Pogoda długoterminowa dla Europy

Upały, które przez całe lato dawały się Europejczykom we znaki, panować będą w kolejnych miesiącach już tylko w Hiszpanii i Portugalii. Oznacza to, że susza potrwa tam co najmniej co końca września. Dopiero w październiku zaczną pojawiać się częstsze opady deszczu.