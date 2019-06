Pogoda na dziś – wtorek 25 czerwca. Upał w całym kraju. Nieco chłodniej nad morzem

Pogoda na dziś (wtorek 25 czerwca). Kolejny upalny dzień w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Nieco chłodniejszej aury mogą się spodziewać mieszkańcy Gdańska. Tam temperatura z trudnością przekroczy 20 st. C.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Pogoda przyniesie dziś kolejną falę upałów. Z wysokimi temperaturami będą zmagać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa i Wrocławia. (Shutterstock.com)

Pogoda Warszawa – wtorek 25 czerwca

Wtorek przyniesie kolejną falę wysokich temperatur. Ciepło będzie od rana. O godzinie 6 rano termometry pokażą 18 st. C. Podobną wartość przyjmie temperatura odczuwalna. Upał rozpocznie się około południa. Słupki rtęci wzrosną wtedy do 25 st. C, a odczuwalne będzie 27 st. C. Najgoręcej będzie w godzinach 14-17. Termometry odnotują wtedy 27 st. C, a temperatura odczuwalna sięgnie 30 st. C. Niewielkie odczucie chłodu przyniesie wiatr. Jego prędkość wyniesie dziś 18-20 km/h.

Pogoda Kraków – wtorek 25 czerwca

Gorącego, ale pochmurnego dnia, powinni spodziewać się mieszkańcy Krakowa. W ciągu dnia nie wystąpią przejaśnienia. Synoptycy prognozują, że do godziny 13 zachmurzenie będzie duże, a później zmniejszy się do umiarkowanego. Mieszkańcy Krakowa powinni przygotować się na bardzo ciepły dzień. O godzinie 6 rano termometry pokażą 19 st. C. Najwyższych temperatur należy spodziewać się w godzinach 15-18, kiedy to słupki rtęci zatrzymają się na 27-28 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 30 st. C. W Krakowie aurę poprawi nieco silniejszy wiatr. Przez większość dnia jego prędkość będzie osiągać 20-22 km/h.

Pogoda Wrocław – wtorek 25 czerwca

Upalny dzień czeka dziś również mieszkańców Wrocławia. Mimo porannego zachmurzenia aura będzie zachęcać do wychodzenia z domu. O godzinie 6 rano termometry pokażą 18 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 19 st. C. Około godziny 14 zachmurzenie będzie już niewielkie, a mieszkańcy miasta będą mogli cieszyć się słońcem i bardzo wysoką temperaturą. W godzinach 14-20 termometry będą pokazywały 30 st. C, a temperatura odczuwalna może przekroczyć 32 st. C. Wytchnienia od upału nie da wiatr. Jego prędkość osiągnie dziś maksymalnie 12-16 km/h.

Pogoda Gdańsk – wtorek 25 czerwca