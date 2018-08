Pogoda na dziś – upał nie odejdzie nawet na moment

Upał i bezchmurne niebo w całym kraju. IMiGW wydaje ostrzeżenie przed upałem dla wszystkich województw.

Pogoda na poranek – nie będzie upałów

Pogoda w środowy poranek zapowiada się słonecznie, ale w dużej części kraju chłodno. Na wschodzie około godziny 8 odnotujemy 20 st. C. Niewiele chłodniej będzie w okolicach Krakowa, gdzie termometry wskażą 19 st. C. Biegunem ciepła zarówno rano jaki i przez cały dzień będzie województwo śląskie. We Wrocławiu już rano termometry wskażą 23 st. C., a niebo będzie bezchmurne. Na pomorzu przed południem będzie panowała bardzo podobna pogoda. W Szczecinie odnotujemy 23-24 st. C., a w Trójmieście 22 st. C. Ciśnienie utrzyma się na poziomie 1008 hPa.

Pogoda na popołudnie – upał w całym kraju

Upał da się odczuć w każdym zakątku kraju. Termometry w Warszawie wskażą 30 st. C. Taką samą temperaturę odnotujemy w okolicach Zatoki Gdańskiej. Szczecinianie będą mierzyli się z upałem sięgającym 33 st. C. Na Śląsku będzie równie ciepło, a temperatura będzie się wahać między 32-34 st. C. Wschodnia część polski będzie się cieszyć nieco niższymi temperaturami. W Lublinie i Białymstoku temperatury powinny utrzymać się na poziomie 30 st. C. Pogoda na południu również dopisze. W Krakowie odnotujemy około 31 st. C. Ciepłym powietrzem cieszyć się będą również mieszkańcy Zakopanego, gdzie temperatura popołudniu wyniesie 27 st. C. Niestety około godziny 15 zaczną się tam zbierać chmury, z których spadnie deszcz. Lokalnie może również zagrzmieć. Pozostała część kraju pozostanie skąpana w Słońcu do końca dnia. Nie przewiduje się występowania gwałtownego wiatru. Ciśnienie w ciągu dnia wyniesie 1010 hPa.