Pogoda na dziś. Upał i bezchmurne niebo na zachodzie. Co przyniesie pogoda w czwartek 25 lipca?

Prognoza pogody na czwartek 25 lipca jest bardzo obiecująca. Synoptycy spodziewają się upałów we Wrocławiu. Wysokie temperatury zagoszczą również na termometrach w Warszawie i Krakowie. Nad morzem powinno być słonecznie i nieco chłodniej niż w pozostałej części kraju.

Pogoda na dziś. Wysokie temperatury w południowej i centralnej Polsce (Fotolia)

Jaka będzie dziś pogoda w Warszawie?

Ciepło, ale pochmurnie zapowiada się czwartek w Warszawie. Wysokich temperatur można spodziewać się od rana. O godzinie 6 rano termometry odnotują 19 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 20 st. C. W godzinach 5-7 prognozowana jest słoneczna aura. Zachmurzenie pojawi się około godziny 8 rano i nie ustąpi do końca dnia. Zachmurzenie nie powinno mieć negatywnego wpływu na temperaturę. Około godziny 14 słupki rtęci zatrzymają się na 26 st. C, a odczuwalne będzie nawet 28 st. C. Mieszkańcy Warszawy nie powinni obawiać się dziś wiatru. Jego prędkość dopiero późnym popołudniem przekroczy 10 km/h

Prognoza pogody dla Krakowa

Umiarkowane zachmurzenie i wysoka temperatura przywitają dziś rano mieszkańców Krakowa. O godzinie 6 rano termometry pokażą 18 st. C, a odczuwalne będzie 19 st. C. Pochmurna aura utrzyma się do godziny 14. Popołudnie będzie już słoneczne, a na dodatek bardzo ciepłe. W najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci zatrzymają się na 27 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 28 st. C. W czwartek wypoczynku poza domem nie powinien zakłócić wiatr. Jego prędkość osiągnie maksymalnie 11 km/h.

Upalna pogoda we Wrocławiu

Wysoka temperatura we Wrocławiu da o sobie znać już rano. O godzinie 6 termometry odnotują 20 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 21 st. C. W kolejnych godzinach słupki rtęci będą szybko rosły. O godzinie 14 zatrzymają się na 31. kresce, a temperatura odczuwalna osiągnie wtedy nawet 33 st. C. Synoptycy prognozują na dziś bezchmurne niebo, a także bardzo delikatny wiatr. Jego prędkość osiągnie dziś maksymalnie 10 km/h.

Pogoda zaskoczy dziś mieszkańców Gdańska

Bezchmurne niebo zachwyci dziś po południu mieszkańców Gdańska. Od rana do wieczora prognozowana jest tu słoneczna aura. Na upał przyjdzie jednak trochę poczekać. W czwartek o godzinie 6 rano termometry pokażą 16 st. C. Podobną wartość przyjmie temperatura odczuwalna. Najwyższa temperatura prognozowana jest na godziny 14-16. Słupki rtęci zatrzymają się wtedy na 22. kresce, a temperatura odczuwalna osiągnie maksymalnie 23 st. C. W Gdańsku, podobnie jak w pozostałej części kraju, nie powinno dziś mocno wiać. Prędkość wiatru osiągnie maksymalnie 18 km/h, a przez większość dnia utrzyma się poniżej 15 km/h.

Coraz lepsza pogoda w Kołobrzegu

Prognoza pogody dla Kołobrzegu jest podobna do gdańskiej. Dzień będzie słoneczny, ale nie upalny. O godzinie 6 rano termometry odnotują 18 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie maksymalnie 19 st. C. W kolejnych godzinach temperatura będzie delikatnie rosła, osiągając 23 st. C o godzinie 14. Będzie to najcieplejszy moment dnia. Temperatura odczuwalna może wtedy wynieść 24 st. C. W Kołobrzegu we znaki nie powinien dawać się dziś wiatr. Jego prędkość osiągnie maksymalnie 12 km/h.

