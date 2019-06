Pogoda na dziś – środa 26 czerwca. Żar z nieba da się we znaki w całym kraju

Pogoda na dziś (środa 26 czerwca). Afrykański upał nad Polską. Na termometrach ponad 30 st. C. Najgoręcej będzie we Wrocławiu i Krakowie. Fala upałów dotrze również do Gdańska.

Pogoda na dziś. Kulminacja upałów na Polską. Na termometrach nawet 33 st. C. (PAP/EPA)

Pogoda Warszawa – środa 26 czerwca

Kulminacja upałów właśnie dziś dotrze do Polski. W Warszawie temperatura odczuwalna przekroczy 35 st. C, ale dopiero po południu. Rano temperatura będzie o kilkanaście stopni niższa. O godzinie 6 rano termometry pokażą 20 st. C, a odczuwalne będą 22 st. C. Gorąco będzie od południa. Już o godzinie 12 słupki rtęci zatrzymają się na wysokości 30. kreski. Synoptycy prognozują najwyższe temperatury w godzinach 14-18. Termometry będą wtedy wskazywały 30-32 st. C, a temperatura odczuwalna przekroczy 35 st. C. Aury nie poprawi wiatr. Jego prędkość osiągnie dziś maksymalnie 15 km/h.

Pogoda Kraków – środa 26 czerwca

Z tropikalnym upałem zmierzą się dziś również mieszkańcy Krakowa. Już o godzinie 6 rano termometry będą pokazywały 21 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 23 st. C. Znacznie cieplej będzie po południu. W godzinach 12-18 termometry odnotują nawet 33 st. C, a odczuwalne będzie ponad 36 st. C. Wytchnienia od wysokich temperatur nie przyniesie wiatr. Do godziny 13 jego prędkość nie przekroczy 10 km/h. Później wzrośnie do maksymalnie 14 km/h.

Pogoda Wrocław – środa 26 czerwca

Żar z nieba wyleje się dziś również na Wrocław. Synoptycy prognozują bezchmurne niebo i bardzo wysokie temperatury. Już o godzinie 6 rano termometry będą pokazywały 22 st. C, a temperatura odczuwalna przekroczy 23 st. C. W południe słupki rtęci przekroczą 30 kreskę, ale rosnąć przestaną dopiero około godziny 14. Właśnie wtedy termometry odnotują 33 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie nawet 37 st. C. Gorąca aura utrzyma się do końca dnia. Dopiero około godziny 22 słupki rtęci spadną poniżej 30 st. C. We Wrocławiu ochłody nie przyniesie wiatr. Jego prędkość osiągnie dziś jedynie 7-12 km/h.

Pogoda Gdańsk – środa 26 czerwca