Pogoda na dziś – środa 19 czerwca. Burza z piorunami wróci do Warszawy

Pogoda na dziś (środa 19 czerwca). Burza z piorunami wystąpi w Krakowie i Warszawie. Mieszkańcy Wrocławia i Gdańska mogą cieszyć się słońcem.

Pogoda na dziś – środa 19 czerwca. Burza z piorunami wróci do Warszawy (flickr.com, Fot: Benjamen Benson)

Pogoda Warszawa – środa 19 czerwca

W środy do Warszawy wrócą burze. Dzień będzie ciepły, ale pochmurny. O godzinie 7 rano termometry pokażą 19 st. C., a o godzinie 12 temperatura wzrośnie do 24 st. C. i utrzyma się do wieczora. Od południa aż do późnych godzin wieczornych będą występować burze, dlatego lepiej zrezygnować ze spacerów na świeżym powietrzu. Prędkość wiatru wyniesie maksymalnie 19 km/h. Noc będzie ciepła, bo od godziny 23, aż do rana, termometry pokażą około 20 st. C.

Pogoda Kraków – środa 19 czerwca Od rana mieszkańcy Krakowa mogą spodziewać się gęstej mgły. O godzinie 7 temperatura wyniesie 18 st. C., a w ciągu dnia słupki rtęci wzrosną aż do 26 st. C. Mimo wysokiej temperatury, nie będziemy mieć okazji do cieszenia się słońcem. Cały dzień będzie pochmurny, a od godziny 14 wystąpią burze z piorunami. Wiatr zawieje z maksymalną prędkością 12 km/h. Noc, chociaż ciepła, bo o 23 termometry pokażą 19 st. C., będzie również burzowa. Spodziewane obfite opady deszczu.

Pogoda Wrocław – środa 19 czerwca Słonecznej, ciepłej środy mogą oczekiwać mieszkańcy Wrocławia. Umiarkowane zachmurzenie wystąpi jedynie do godziny 10 i do tego czasu, aż do nocy utrzyma się pogodna aura. O 7 rano termometry pokażą 18 st. C., a o godzinie 16 temperatura wzrośnie aż do 28 st. C. Noc będzie ciepła, niemalże bezchmurna. O godzinie 23 słupki rtęci spadną do 21 st. C. Maksymalna prędkość wiatru w ciągu dnia wyniesie 10 km/h.