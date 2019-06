Pogoda na dziś – środa 12 czerwca. Upały nie dają za wygraną. Szykuje się kolejny gorący dzień

Pogoda na dziś (środa 12 czerwca). Upalnie w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku. Temperatura będzie przekraczać 30 st. C. Taka aura może utrzymać się przez kilka dni.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Pogoda na dziś. Fala upałów nie ustępuje. Przed nami kolejny bardzo gorący dzień (Shutterstock.com)

Pogoda Warszawa – środa 12 czerwca

Fala upałów nie ustępuje. W środę mieszkańcy Warszawy po raz kolejny będą musieli mierzyć się z bardzo wysokimi temperaturami. Gorąco będzie od rana. O godzinie 7 rano termometry pokażą 21 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 23 st. C. Tuż przed południem słupki rtęci osiągną 30 st. C. Upalna aura utrzyma się do wieczora. Dopiero około godziny 19 temperatura spadnie poniżej 30. kreski. Ze względu na bezchmurne niebo i umiarkowany wiatr (maksymalnie 17 km/h) bardzo wysoka będzie również temperatura odczuwalna. W godzinach 14-15 może sięgać 35 st. C.

Pogoda Kraków – środa 12 czerwca

Upalny dzień czeka również mieszkańców Krakowa. Już o godzinie 7 rano termometry będą pokazywały 20 st. C. Około południa słupki rtęci przekroczą 30 st. C. Najgoręcej będzie dziś w godzinach 14-16. Ze względu na bezchmurną aurę i niewielki wiatr, sięgający jedynie 10 km/h, temperatura odczuwalna może przekroczyć 35 st. C. Bardzo wysokiej temperatury można spodziewać się również wieczorem. Jeszcze o godzinie 21 termometry będą pokazywały 25 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 27 st. C.

Pogoda Wrocław – środa 12 czerwca

Podobnie jak w Krakowie i Warszawie, we Wrocławiu również będzie dziś bardzo ciepło. Fala upałów będzie utrudniać życie mieszkańców miasta jeszcze przez kilka dni. W środę rano termometry pokażą 21-23 st. C. Około południa temperatura przekroczy 30 st. C, a odczuwalne będzie jeszcze kilka stopni więcej. Tropikalny upał złagodzi nieco silniejszy wiatr. W środowe popołudnie jego prędkość przekroczy 20 km/h.

Pogoda Gdańsk – środa 12 czerwca