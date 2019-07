Pogoda na dziś – środa 10 lipca. Nadciąga poprawa pogody. Będzie cieplej i słoneczniej

Pogoda na dziś (środa 10 lipca). Coraz cieplej i słoneczniej nad morzem. W pozostałej części pochmurnie i deszczowo. W Warszawie może zagrzmieć.

Pogoda na dziś. Ocieplenie nad morzem, deszcz w centrum i na południu (WP.PL)

Pogoda Warszawa – środa 10 lipca

Środa przyniesie przelotne opady. Po południu aurę pogorszą dodatkowo burze. Podobnie jak w poprzednich dniach, dziś również nie zachwycą temperatury. O godzinie 5 rano termometry pokażą 13 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie maksymalnie 12 st. C. Po południu aura nie będzie bardziej przyjazna. O godzinie 11 przelotny deszcz może przerodzić się w burze, które ustąpią około godziny 16. Padać przestanie dopiero wieczorem. W ciągu dnia, podobnie jak rano, nie zachwycą temperatury. O godzinie 14 termometry odnotują 18 st. C, a odczuwalne będzie 17 st. C. Środa w Warszawie będzie dość wietrzna. Przez większość dnia prędkość wiatru będzie sięgać 25 km/h.

Pogoda Kraków – środa 10 lipca

Mieszkańcy Krakowa i przebywający tam turyści nie powinni liczyć na zdecydowaną poprawę pogody. Środa przyniesie opady przelotnego deszczu oraz niską temperaturę. O godzinie 5 rano termometry odnotują 13 st. C, a odczuwalne będzie 12 st. C. Po południu słupki rtęci wzrosną do 20. kreski, a temperatura odczuwalna osiągnie 19 st. C. Niestety wraz z ociepleniem wzrośnie prędkość wiatru. Rano wyniesie ona 17-18 km/h, a po południu przekroczy 25 km/h. Przelotne opadu deszczu będą dawały się we znaki przez cały dzień. Padać nie powinno jedynie w godzinach 14-16.

Pogoda Wrocław – środa 10 lipca

We Wrocławiu aura nie zachęci do wychodzenia z domu. Środa będzie pochmurna, chłodna, a na domiar złego po południu pojawia się przelotne opady deszczu. O godzinie 5 rano słupki rtęci zatrzymają się na 13 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 12 st. C. W kolejnych godzinach będzie coraz cieplej. W najcieplejszym momencie dnia (około godziny 15) termometry pokażą 20 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 21 st. C. Spacerowicze nie powinni obawiać się wiatru. Jego prędkość w godzinach 8-13 wyniesie 20-22 km/h. W pozostałej części dnia utrzyma się poniżej 20 km/h.

Pogoda Gdańsk – środa 10 lipca

Po pochmurnym i deszczowym wtorku, środa przyniesie nieco więcej przejaśnień. Jednak zanim na niebie zagości słońce, przydadzą się parasolki. Niewielki opady deszczu mogą pojawiać się do godziny 10 rano. Oprócz parasoli przydadzą się również kurtki. Temperatura nadal nie zachwyci. O godzinie 5 rano termometry pokażą 15 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 12 st. C. Popołudnie nie przyniesie znaczących zmian. O godzinie 14 słupki rtęci zatrzymają się na 16 st. C, a odczuwalne będzie 15 st. C. Spacerowicze powinni uważać na nieco silniejszy wiatr. Przez większość dnia jego prędkość będzie wynosić 25-28 km/h.

Pogoda Kołobrzeg – środa 10 lipca

Nieco słoneczniej zapowiada się dziś pogoda w Kołobrzegu. Słońce zza chmur wyjrzy około godziny 8 rano. Niestety po południu ponownie się zachmurzy. Wczesnym rankiem aurę pogorszą przelotne opady deszczu i niska temperatura. O godzinie 5 rano termometry pokażą 14 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 13 st. C. Po południu słupki rtęci wzrosną do 18 st. C, a odczuwalne będzie 17 st. C. Środowa pogoda nie zachęci do plażowania, ale spacer może okazać się dobrym pomysłem, szczególnie że we znaki nie będzie dawał się wiatr. Do godziny 16 jego prędkość nie przekroczy 15 km/h, a później wyniesie maksymalnie 18 km/h.